Краснодар, , 13:45 — REGNUM Отопление в домах и учреждениях Краснодара выключат с 15 апреля. Об этом написал в телеграм-канале 11 апреля глава администрации города Андрей Алексеенко.

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«Начиная с этого дня, организации всех форм собственности, у которых на балансе есть котельные, прекратят подачу теплоносителя на обогрев жилых домов, офисных и административных зданий, школ, детских садов и больниц», — уточнил Алексеенко.

Он добавил, что власти «понаблюдают» за погодой, чтобы в домах горожан была комфортная температура.

Отопительный сезон в Краснодаре начался с 5 октября 2021 года. По данным властей города, серьёзных сбоев зафиксировано не было. Сразу после отключения тепла специалисты начнут подготовку к новому зимнему сезону.