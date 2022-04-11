Уфа, 11 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал главу города Баймак за низкие темпы благоустройства города в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство парка

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в центре управления регионом. Сообщается, что готовность проекта «Баймак. Ветер перемен» составляет всего 48%.

Глава Башкирии сообщил, что он больше всего хотел, чтобы Баймак победил в конкурсе, он многое делал для этого вместе с Институтом развития городов.

«Но настолько безобразно руководство Баймака отработало», — подчеркнул глава региона.

Хабиров напомнил, что он просил чиновников работать каждый день.

«Попался нерадивый подрядчик — меняйте, бейте тревогу! В приоритете по созданию комфортной городской среды ведь Баймак был. Красивый объект получился, так мы вместе радовались. Нет, нужно обязательно все не так сделать!» — возмутился глава республики.

Он поручил исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алану Марзаеву выехать в Баймак и решить этот вопрос на месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что глава Башкирии раскритиковал ход строительства двух парков в Уфе.