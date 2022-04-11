Брюссель, , 13:42 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС в срочном порядке предоставить оружие Украине, о котором Киев просит. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Боррель заявил высокопоставленным дипломатам Евросоюза, что решение об этом необходимо принять «в течение нескольких дней, а не недель».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на отставке главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля.

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