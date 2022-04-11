Брюссель, 11 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС в срочном порядке предоставить оружие Украине, о котором Киев просит. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Отмечается, что Боррель заявил высокопоставленным дипломатам Евросоюза, что решение об этом необходимо принять «в течение нескольких дней, а не недель».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на отставке главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля.

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