Красногорск, , 13:41 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 673 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 939 387 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 964 451.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 11 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 10 человек.

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