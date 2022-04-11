Курск, , 13:41 — REGNUM Зарплата рабочих крупного завода из Курска «Авиаавтоматика» выросла на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зарплата Ника Егорова

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Компания производит авиационную технику, пилотажно-навигационное оборудование для учебно-тренировочных самолетов, электромеханизмы для атомных станций и запорную арматуру для нефтегазовой промышленности.

Также здесь делают бытовые товары: электрошашлычницы, инкубаторы и сушилки для овощей и фруктов.

В то же время, после ухода с российского рынка западных брендов спрос на продукцию предприятия значительно вырос, увеличилось количество работы и, как следствие, выросла зарплата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сеть ресторанов итальянской кухни из Санкт-Петербурга заменит импортные продукты на отечественные аналоги.