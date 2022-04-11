Брюссель, , 13:40 — REGNUM Европейскому бизнесу запретили поставлять в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ). Такой запрет установлен в пятом пакете санкций, введённом в действие 8 апреля.

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Согласно приложению к постановлению Совета ЕС о новом пакете санкций, опубликованном в официальном журнале ЕС, «государствам ЕС запрещено продавать, передавать или содействовать приобретению прямым или косвенным образом продукции и технологий, которые используются для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России или для использования на территории РФ».

Так, в список запрещённых к поставкам в Россию товаров попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. Также в нём присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».

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Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС. Кроме того, вводится запрет на импорт из России полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму десять миллиардов евро. Брюссель запрещает компаниям из России участвовать в государственных закупках в ЕС, а также запрещает любую финансовую поддержку для госорганов РФ.