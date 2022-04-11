Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Керчи учёные Азово-Черноморского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) с успехом провели эксперимент по выращиванию пиленгаса в пресной воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АзНИИРХ.

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Молодь пиленгаса была выращена в заводских условиях — на научно-исследовательской базе «Заветное» АзНИИРХ в Керчи. Личинок подращивали в бассейнах с водой соленостью 18% в течение двух месяцев. В августе 2021 года 4 тыс. особей были высажены в выростные пруды на Рогожкинском рыбоводном заводе «Главрыбвод», ранее зарыбленные личинками сазана. Затем молодь до марта 2022 года поместили в зимовальные пруды.

«Результаты эксперимента подтвердили, что нахождение сеголетков пиленгаса в условиях пониженной солености соответствует экологическим особенностям этого вида, в естественных условиях его молодь, преимущественно сеголетки, предпочитают для нагула и зимовки пресные водотоки со слабым течением. А, значит, есть все возможности выращивания полноценной молоди этой морской рыбы в Азово-Черноморском бассейне в пресной воде и воде с пониженной соленостью», — отметила заведующая сектором пресноводной аквакультуры АзНИИРХ Елена Горбенко.

Пиленгас является востребованным промысловым видом, отмечают учёные. Проведённый эксперимент открывает широкие возможности выращивания перспективного вида аквакультуры.