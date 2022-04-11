Москва, , 13:40 — REGNUM В вопросе о санкциях мы должны ставить на первое место не логику Запада, которая не изменится в силу изначальной задачи ликвидировать Россию, а нашу собственную «логику» борьбы с Западом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 апреля, комментируя высказывания вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Косачёв заявил, что отмены санкций, введённых против России, в логике нынешнего противостояния ждать не приходится. Запад рассчитывает одержать победу над Россией, сменить власть в нашей стране на прозападную и после этого компенсировать свои нынешние экономические потери, полагает сенатор.

«Высказывание заместителя главы Совета Федерации Косачёва о том, что «отмены санкций, введённых против России, в логике нынешнего противостояния ждать не приходится», показательно.

Когда Косачёв, известный сторонник «Европы от Атлантики до Владивостока», говорит о логике нынешнего противостояния, он явно имеет в виду логику США и их союзников из ЕС. Пора бы уже нашим внешнеполитическим работникам осознать, что в вопросе о санкциях мы должны ставить на первое место не логику Запада, которая сама не изменится никогда уже только в силу изначальной задачи ликвидировать Россию, а нашу собственную «логику» борьбы с Западом.