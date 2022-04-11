Рим, , 13:39 — REGNUM Человек, имеющий гражданство Украины, облил красной краской дверь посольства России в Италии. Об этом 11 апреля говорится в сообщении посольства.

«Посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 11 апреля в 6:20. На место прибыла полиция. Злоумышленник был задержан, им оказался постоянно проживающий в Италии гражданин Украины. При задержании он не оказал сопротивления.

Также сообщается, что в связи с инцидентом российское посольство направило в МИД Италии вербальную ноту с требованием усилить меры безопасности диппредставительства и провести объективное расследование.