Люксембург, 11 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал жителей Франции «преградить путь» кандидату на пост президента страны Марин Ле Пен, передает BFM TV.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен

Люксембург обеспокоен тем, что вступление на пост президента Франции Марин Ле Пен приведет к «разрушению Европы».

«Я надеюсь, что исход выборов будет таким, что мы не увидим Ле Пен в Европейском союзе в качестве президента Франции», — заявил Жан Ассельборн, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции лидер Республиканской партии, участвовавший в первом туре президентских выборов, Валери Пекресс просит у избирателей финансовой помощи.