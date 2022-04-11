Красноярск, , 13:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 (10 апреля — восемь). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

С начала пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали уже 10 668 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 179 носителей коронавируса, выздоровели 138 человек.

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