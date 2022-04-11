Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в Петербурге на лечение COVID-19 в стационарных условиях поступили 87 человек. Об этом 11 апреля сообщили в региональном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В медицинских учреждениях размещены 1653 больных. Из них находятся в реанимации 224 петербуржца, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов. За сутки из стационаров выписали по выздоровлению всего 34 человека.

Как и ранее в Петербурге развернуто 1859 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией в восьми городских и одном федеральном стационаре.

При этом на домашнем лечении ковида находится, по состоянию на 11 апреля, 8881 больной. За выходные этот показатель снизился на 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки зафиксировали 609 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-8). Скончались от ковида за сутки 12 больных (-2), а выздоровели 674 петербуржца (-142).