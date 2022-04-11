Астрахань, 11 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Астрахани руководитель отделения молодежной общероссийской общественной организации предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Kremlin.ru Студенческий строй отряд

По версии следствия, руководительница Астраханского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды» с августа 2018 года по март 2019 года не выплачивала заработную плату своей сотруднице на общую сумму более 180 тысяч рублей, при этом имея реальную возможность, поскольку в кассе и на расчетном счете имелась необходимая сумма.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Расследование завершено, дело направлено в суд.