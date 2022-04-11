Нальчик, 11 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария приняла участие в международной акции «Сад памяти». В республике планируется высадить 218 тыс. деревьев в память о всех погибших во время войны на фронтах и в тылу, сообщили в минприроды Кабардино-Балкарии.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

Первые саженцы появились в парке Победы по улице 2-й Таманской дивизии в Нальчике. В прошедшие выходные волонтеры высадили здесь 200 деревьев. Новую аллею заложили из саженцев клена, ясеня и дуба красного.

В первые два года с начала проведения акции «Сад памяти» в Кабардино-Балкарии было высажено более 270 тыс. деревьев различных пород в память о подвиге каждого жителя страны в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году экологическая и патриотическая акция приурочена к столетию образования Кабардино-Балкарии.

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