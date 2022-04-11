Гагарин, Смоленская область, 11 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Смоленской области из-за сильного дождя и таяния снега подтоплено 179 приусадебных участков, один дом, а также участок автодороги. Данные на утро 11 апреля опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области В Гагарине под воду ушло 179 приусадебных участков

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Как уточняется, накануне, 10 апреля, из-за интенсивного таяния снега и сильных дождей поднялся уровень воды в реке Гжать. В результате произошло подтопление 179 приусадебных участков и одного дома в городе Гагарине.

В тот же день, 10 апреля, в районе деревни Ильино Текинского района произошёл перелив воды на участок автодороги — вода выше уровня дорожного полотна на 40 см. В результате оказалось затруднено передвижение для легкового транспорта, возможен проезд техники высокой проходимости. Объездная автодорога отсутствует. Как пояснили в МЧС, самому населённому пункту подъём воды не угрожает.

11 апреля в Смоленской области облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. В Смоленске: ночью — 1°C…+1°C, днем +7°C…+9°C.