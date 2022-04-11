Москва, , 13:32 — REGNUM Для того, чтобы российское государство было здоровым и сплочённым, нужна здоровая и сплочённая поместная православная церковь, и обратное также справедливо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 апреля, комментируя слова патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, патриарх призвал граждан страны в нынешнее непростое для неё время сплотиться, в том числе вокруг власти, а руководителей государства — помнить об ответственности за народ и быть готовыми служить ему.

«Для того чтобы у нас было здоровое и сплочённое государство, нам нужна здоровая и сплочённая поместная православная церковь, РПЦ, а для того, чтобы РПЦ была здорова — здорова, в первую очередь, в смысле отношения к исторической памяти нашего народа, к непрерывности его истории, — ей нужно здоровое государство.

Руководители государства, говорит патриарх, должны «помнить об ответственности и быть готовыми служить своему народу». Какая власть в большей степени служила народу в нашей стране в XX веке — советская или монархическая? Ответ понятен: советская. Какую власть РПЦ поднимает на шит и какую осуждает? Ответ тоже очевиден. Эту двойственность иерархам РПЦ надо снимать.

Нездоровье в историческое сознание части клира и прихожан РПЦ внесло влияние РПЦЗ, усилившееся после объединения отечественной церкви с зарубежной. Особенно это касается симпатий к белогвардейскому движению, которое публицист Ильин называл русской формой фашизма, и «власовщины» в отношении к Великой Отечественной войне. И то, и другое аукается сегодня в РПЦ очень плохим эхом.

Помнится, местоблюститель патриаршего престола Сергий Страгородский, которого «зарубежники», чьи предки прислуживали Гитлеру и другим смертным врагам России, очень не любят, призвал русских людей поддержать власть и встать на защиту страны в первый же день Великой Отечественной войны. Этим своим воззванием как вершиной своей патриотической позиции 1920-х — 1930-х годов он в неизмеримой степени помог восстановлению доверия народа и власти к РПЦ, её восстановлению. Должным образом этот его подвиг в нашей Церкви не оценён.