Ярославль, , 13:56 — REGNUM В Ярославской области за март в среднем цены выросли на 9,4%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Цены © ИА REGNUM

На продукты в среднем цена стала выше на 7,6%. Больше всего подорожал сахар — на 45,7%, почти на 40% — овощи из «борщевого набора». Чуть меньше, но ощутимо подскочили цены на соль — 20,5%. От 15% до 17% возросла стоимость чая, кофе, какао и безалкогольных напитков.

Сильный рост показали непродовольственные товары — рост составил 15,8% в среднем. Больше всего это сказалось на бытовой технике. Так стиральные машины стали дороже на 48%, телевизоры на 40%, холодильники на 35%, прочие бытовые электроприборы — на 22%.

Выросла стоимость услуг — так для населения подорожал отдых в Турции (на 51%) и Арабских Эмиратах (на 20%). Химчистка и прачечная обойдутся на 38% дороже, медуслуги — на 13%.

При этом снизились цены на услуги сотовой связи, получения образования, проезд в такси. Стоимость минимального набора продуктов питания составила в конце марта в среднем по области 5 тысяч 693 рубля и 8 копеек, то есть выросла в цене, по сравнению с февралём, на 10,6%.

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