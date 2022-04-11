Рим, 11 апреля 2022, 13:31 — REGNUM Выступающие в Италии украинские артисты получили угрозы из-за репертуара. Об этом 11 апреля сообщает газета Repubblica.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Коллектив «Украинский классический балет» проводит гастрольный тур в Италии. Его представители получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
В результате руководители труппы приняли решение заменить номер балетом «Жизель». Издание указывает, что помимо увольнения членам труппы грозили и «более серьёзные обвинения».