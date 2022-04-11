Сеул, 11 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. С 12 по 14 июля в столице Южной Кореи пройдет юридический семинар Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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По их словам, мероприятия пройдет в онлайн и оффлайн режимах.

Известно, что в мероприятии примут участие генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор организации по правовым вопросам Майкл Гилл и другие ключевые фигуры.

В ходе форума участники мероприятия обсудят способы восстановления глобального авиационного сектора в постпандемическую эпоху, проблемы противодействия росту противоправных действий, совершаемых пассажирами, угрозы кибербезопасности, с которыми сталкивается гражданская авиация, а также усилия мировой авиационной отрасли по сокращению выбросов.