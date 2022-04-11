Москва, , 13:29 — REGNUM В России могут появиться объективные трудности с поставками лекарственных препаратов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Nalog.ru

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«Начнем с важной темы — лекарственного обеспечения. Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками лекарств», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство принимает меры, чтобы лекарства были доступны гражданам.