Москва, 11 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В России могут появиться объективные трудности с поставками лекарственных препаратов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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"Начнем с важной темы — лекарственного обеспечения. Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками лекарств», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство принимает меры, чтобы лекарства были доступны гражданам.