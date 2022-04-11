Хартум, , 13:32 — REGNUM Переходный военный совет Судана (военное правительство страны) ввёл запрет на массовые собрания в Хартуме и центральных районах страны накануне акции протеста, ранее анонсированной оппозицией. Об этом 11 апреля сообщает официальное информационное агентство SUNA.

Протесты в Судане M.Saleh

По данным журналистов, местных жителей призывают не приближаться к административным заведениям, а также школам и больницам. Решение о запрете было принято, после того как «Координационный совет хартумских комитетов сопротивления» призвал суданцев принять участие в протестном марше, приуроченном к годовщине свержения президента Судана Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

«Мы призываем массы людей активизировать усилия и работу сопротивления, а также включиться в подготовку и участие в «Марше 11 миллионов», — цитирует SUNA заявление организаторов протеста.