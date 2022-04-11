Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Ленинградской области зафиксирован первый случай присасывания клеща к человеку в этом году, сообщили 11 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первый случай укуса клещом зафиксирован в марте в Выборгском районе Ленобласти.

«В 2021 за аналогичный период случаев укусов клеща не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Управление напоминает, что все районы Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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