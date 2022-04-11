Красноярск, 11 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 361 642. Об этом сообщили 11 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 138 фамилиями, госпитализация потребовалась 19 ковид-пациентам.

Общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день — 347 540 человек.

Напомним, 10 апреля в крае был подтверждён 181 случай заражения, выздоровели 140 человек. 12 ковид-пациентов были госпитализированы.