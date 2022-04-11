Курган, , 13:27 — REGNUM В Курганской области местный 58-летний житель отдан под суд за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Преступление было совершено в 2016 году, сообщает областное управление СКР.

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Гражданин в феврале 2016 года освободился из мест лишения свободы, в которых находился за убийство. Инкриминируемое ему преступление относят к маю того же года. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка.

Обвиняемый почти шесть лет находился в федеральном розыске. Наконец, его задержали в Краснодарском крае. Скоро суд решит его дальнейшую судьбу на ближайшие годы.