Красногорск, , 13:23 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 209 случаев меньше аналогичного показателя 6 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 447 человек, а днём ранее — у 439 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 855 новых случаев заражения коронавирусом.

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