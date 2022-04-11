Красногорск, 11 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 209 случаев меньше аналогичного показателя 6 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 447 человек, а днём ранее — у 439 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 855 новых случаев заражения коронавирусом.