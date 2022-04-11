Саратов, 11 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на утро 11 апреля были подтоплены десять низководных мостов и три участка дорог. Из-за паводка работают пять лодочных переправ, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Тимин Евгений Паводок

Наибольший подъем воды за сутки наблюдается на реке Большой Иргиз в Пугачевском районе (+66 см). В некоторых водоемах уровень воды начал снижаться. На территории девяти районов области (Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский, Самойловский, Петровский и Лысогорский) по-прежнему действует режим повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, движение для всех видов транспорта закрыли на трассе в Иглинском районе Башкирии в связи с подъемом уровня паводковых вод.

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