Пермь, , 13:22 — REGNUM Производитель и поставщик велосипедов из Перми ООО «Форвард», являющийся крупнейшим таким предприятием в России, готов к увеличению рынка сбыта своей продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Велосипеды Linnaea Mallette

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Несмотря на текущую экономическую ситуацию предприятие намерено дальше расширять производство и устанавливать дополнительное оборудование, что поможет ему нивелировать риски и сохранить темпы выпуска продукции, а также создать новые рабочие места.

Предприятие уже наметило ряд проектов на локализацию термопластавтоматов, штампованных деталей и алюминиевых рам, также существует проекты, связанные со свободными экономическими зонами в Калининграде и Елабуге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единственный в России завод во Владимирской области, производящий турбомолекулярные насосы, готов к импортозамещению.