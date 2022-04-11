Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 11 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Костромской области начался весенний паводок. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

ГУ МЧС по Костромской области Подтопленная дорога в Судиславском районе

Из-за подъёма воды в реке Корбе в Судиславском районе нарушено автомобильное сообщение с тремя населёнными пунктами — Поповское, Дудкино и Борок. В них проживают 6 человек, люди обеспечены едой и медикаментами. Кроме этого, у жителей есть пешеходный обход и возможность объезда подтопленного участка дороги по более длинному пути.

В прошлом году весеннее половодье началось с этих же деревень. Тогда большая вода затронула территории трёх районов, подтопленными оказались 123 участка. В 2022 году пик паводка придётся на период с 15 апреля по 5 мая. При худшем сценарии вода подтопит 1273 жилых дома в Костромском, Солигаличском, Судиславском и Чухломском районах.