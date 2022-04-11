Донецк, 11 апреля 2022, 13:21 — REGNUM На стороне украинских боевиков на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе воюют иностранцы. Информацией об этом располагает руководство ДНР. Об этом 11 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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При этом он добавил, что подробности пока обнародовать не будет.
«Что касается информации об иностранцах, которые сейчас находятся на «Азовстали». Мы не хотим быть голословными. Такая информация у нас есть, но эта информация требует подтверждения», — подчеркнул Пушилин.
«Та информация, которая на сегодня есть у нас, она подкреплена разведданными, но необходим более детальный фактаж и он, я не исключаю, появится немного позже», — добавил руководитель республики.
Пушилин пообещал опубликовать все подробности, как только будут получены неопровержимые доказательства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен националист рассказал, что в здании металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся около 200−300 не украинских военнослужащих.
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