Сафакулевский район, Курганская область, , 13:20 — REGNUM В Сафакулевском районе Курганской области под суд отдан местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным следствия, 32-летний гражданин пришёл к потерпевшему домой и зверски его избил. В результате мужчина скончался через несколько дней. Причиной смерти оказались многочисленные переломы рёбер, а также грудной клетки.

Задержанный признал вину и дожидается своей участи в СИЗО. Материалы дела переданы в суд.