Сафакулевский район, Курганская область, 11 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Сафакулевском районе Курганской области под суд отдан местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 32-летний гражданин пришёл к потерпевшему домой и зверски его избил. В результате мужчина скончался через несколько дней. Причиной смерти оказались многочисленные переломы рёбер, а также грудной клетки.

Задержанный признал вину и дожидается своей участи в СИЗО. Материалы дела переданы в суд.