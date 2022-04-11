Омск, 11 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Проверка по факту смерти двоих мужчин при пожаре проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Pixabay.com Пожар

Пожар произошёл ночью 10 апреля в Омске в частном доме на улице Декабристов. В качестве возможных причин возгорания называются неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание или перегрузка электрической сети.

В доме проживали 27-летний и 58-летний мужчины. Они скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу от острого отравления продуктами горения и ожогов верхних дыхательных путей.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге по факту смертельного пожара в жилом доме возбудили уголовное дело.

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