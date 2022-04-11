Ставрополь, 11 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров решил лично разобраться в проблемах с общественным транспортом в краевой столице. Он возмутился тем, что, несмотря на увеличение единиц городского транспорта, жалоб от населения меньше не стало, и заявил, что намерен вмешаться в ситуацию.

Автобусы

«Общественным транспортом в Ставрополе займусь лично. Сегодня на планерке краевого правительства вновь прозвучала информация, что от жителей Ставрополя поступает много жалоб на работу общественного транспорта. Вроде и автобусов добавили, и дальше развитие планируем. А всё у нас миллион вопросов и ни одного ответа»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Владимиров дал поручение главе миндора Евгению Штепе и главе Ставрополя Ивану Ульянченко предоставить данные о положении с общественным транспортом в Ставрополе, чтобы лично понять, как исправить ситуацию.