Москва, , 13:17 — REGNUM С 18 февраля 2022 года МЧС России организована работа по приему и оказанию помощи гражданам, эвакуированным с территории Донецкой и Луганской народных республик, Украины, а также по формированию и доставке грузов гуманитарной помощи. На пунктах пропуска продолжается работа двух городков жизнеобеспечения МЧС России вместимостью 150 человек, в ДНР развёрнут пукт временного размещения (ПВР) вместимостью 440 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 11 апреля.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для оказания экстренной психологической помощи вынужденным переселенцам работают психологи МЧС России. Психологическая помощь оказана более чем в 18 434 случаях.

Кроме того, спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента начала работы пунктов выдачи от граждан уже принято более 4000 заявлений. Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 3500 пенсионеров и работников бюджетных организаций.

В настоящее время для работы с переселенцами от МЧС России привлечена группировка из 2 247 человек и 562 единицы техники.