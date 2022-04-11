Владимир, 11 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 апреля выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом – на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 68 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 141 тыс. 987 пациентов, в том числе 168 – за последние сутки.

За весь период скончались 3392 человека. Подтверждено два новых летальных случая.