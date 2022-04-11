Москва, , 13:15 — REGNUM В Изюмском районе Харьковской области освобождено от националистов село Каменка. Об этом 11 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В министерстве рассказали, что ВС РФ установили контроль над селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Ранее об освобождении Каменки рассказывали военнослужащие и эксперты, однако официально объявлено об этом впервые.

Освобождение Каменки открывает путь группировке войск по направлению Славянска и Краматорска, где сосредоточены крупные силы националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в освобождённой от националистов Волновахе возобновились занятия в школе №5.