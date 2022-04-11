Кожевниковский район, Томская область, , 13:15 — REGNUM В Томской области начался ледоход на реке Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ледоход на Оби Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По состоянию на 11:30 по местному времени 11 апреля «голова» ледохода пересекла границу Томской области и находится в районе Батурино Кожевниковского района.

Напомним, 10 апреля первые подвижки льда и начало ледохода были зафиксированы на реке Томь. В связи с этим оперативные службы приведены в полную готовность.

Читайте ранее в этом сюжете: На реке Томь в Томской области начался ледоход