Кожевниковский район, Томская область, 11 апреля 2022, 13:15 — REGNUM В Томской области начался ледоход на реке Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
По состоянию на 11:30 по местному времени 11 апреля «голова» ледохода пересекла границу Томской области и находится в районе Батурино Кожевниковского района.
Напомним, 10 апреля первые подвижки льда и начало ледохода были зафиксированы на реке Томь. В связи с этим оперативные службы приведены в полную готовность.
Читайте ранее в этом сюжете: На реке Томь в Томской области начался ледоход