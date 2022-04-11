Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM За последние сутки в Ростовской области выявили 383 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 300 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 апреля.

Анализ на коронавирус Mos.ru

Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (82), Таганроге (22), Волгодонске (17), Шахтах (15), Новошахтинске и Неклиновском районе (по 11), Батайске, Новочеркасске, Белокалитвинском и Морозовском районах (по 10). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё трое мужчин в возрасте от 63 до 82 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 368 404 человека. Выздоровели 352 939 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 807 жителей Ростовской области.