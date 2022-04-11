Ульяновск, 11 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области пятые сутки подряд регистрируют одинаковое количество летальных исходов от ковида. При этом число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом снижается. Это следует из опубликованных сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 11 апреля, всего в Ульяновской области официально подтверждено 199 852 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 апреля лабораторно выявлено 236 носителей инфекции, 10 апреля — 208.

Выздоровели с начала пандемии 191 980 жителей, из них за последние сутки — 72 пациента. Доля вылечившихся составляет в настоящее время 96,06%.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 26 пациентов, скончались ещё двое больных. Отметим, что пятые сутки подряд в Ульяновской области ежедневно умирают по двое ковидных больных — таким образом, число жертв пандемии достигло 4596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области на 8 апреля составлял 53,3%, что на 2,2% меньше, чем было неделей 1 апреля (55,5%).