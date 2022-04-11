Белгород, 11 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны 297 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались четыре пациента.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 128 047 носителей инфекции. Справились с заражением 123 603 жителя, скончался 2 191 человек. Лечатся в стационарах 600 пациентов, амбулаторно — 1 653 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 092 628 заявок, двукратные прививки сделали 994 046 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпиталь поступил один пациент.