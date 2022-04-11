Барнаул, , 13:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 11 апреля 2022 года за сутки выявлен 171 новый носитель (на восемь человек меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Число тестирований сократилось с 5054 до 3117 (на 1937 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 689 (+10 за сутки) и 213 995 (+152 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось прежним 137 (0 за сутки). Из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 103 человек, причём вновь семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 574 жителей края (+13 за сутки). Кроме этого, 53 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлен уже 40 198 зараженный коронавирусом (+27 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 922 человека, выздоровели 249 188 человек (+494 за сутки).

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