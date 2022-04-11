Барнаул, 11 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 11 апреля 2022 года за сутки выявлен 171 новый носитель (на восемь человек меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число тестирований сократилось с 5054 до 3117 (на 1937 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 689 (+10 за сутки) и 213 995 (+152 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось прежним 137 (0 за сутки). Из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 103 человек, причём вновь семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 574 жителей края (+13 за сутки). Кроме этого, 53 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлен уже 40 198 зараженный коронавирусом (+27 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 922 человека, выздоровели 249 188 человек (+494 за сутки).

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