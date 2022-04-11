Москва, 11 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На пике укрепления рубля 8 апреля доллар едва не дошел до отметки 71 руб., откуда резко отскочил и с лихвой отыграл внутридневные потери, завершив торги на уровне 76 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 11 апреля, пара рубль/доллар рванула на север, в моменте превысив отметку 81 рубль. Падение курса рубля на открытии недели ожидаемо и закономерно.

Перед выходными ЦБ РФ отметил брокерскую комиссию 12% на операции с иностранной валютой, снизил ставку с 20% до 17%, а также анонсировал возобновление разрешения на покупку наличной валюты.

Неудивительно, что ослабление поддержки рубля спровоцировало разворот курса с потерей части завоеванных позиций. При этом российская валюта все же останется на плаву, благодаря сохраняющейся паузы по бюджетному правилу и продаже 80% выручки экспортерами.

Против дальнейшего укрепления рубля также говорит продолжающееся введение санкций в отношении России, а крепкий доллар служит еще одним препятствием для «россиянина».

На международной арене USD топчется в районе двухлетних максимумов, демонстрируя готовность к обновлению пиков при появлении соответствующих катализаторов.

На этой неделе таковыми могут послужить данные по инфляции и розничным продажам в США, если показатели отразят рост.

С технической точки зрения подтверждение прорыва уровня 80 руб. улучшит краткосрочную картину доллара.

Однако пока потенциал движения котировок в направлении 90 руб. ограничен, хотя на горизонте ближайших недель реализация такого сценария вполне реальна и будет зависеть от дальнейшего развития событий на Украине», — пояснил эксперт.

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