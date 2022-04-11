Ханты-Мансийск, 11 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске под суд отдан 20-летний гражданин, обвиняемый в убийстве двоих человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Преступление было совершено 31 мая. Злоумышленник нанёс 80-летней женщине не менее 32 ножевых ранений, а затем убил и её 51-летнего сына.

Установлено, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении в психлечебнице. Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения.