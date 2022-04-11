Москва, 11 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 апреля во время посещения космодрома «Восточный» пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент отдельно пообщается с губернатором и руководителем Роскосмоса Рогозиным», — сказал Песков.

Глава государстве вылетит в Благовещенск поздно вечером 11 апреля. Там он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.