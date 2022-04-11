Барнаул, 11 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 11 апреля 2022 года вакцинированы 1 406 928 человек (+167 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

huntlh Вакцинация

Из общего числа привитых 56 400 жителей региона получили первую прививку (+82 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 247 593 (+80 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 102 935 ревакцинированных (+5 за сутки).

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