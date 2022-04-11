Черкесск, , 13:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии запланировано провести капитальный ремонт в 48 домах. Многоквартирные дома будут приведены в порядок в различных населенных пунктах республики согласно краткосрочному плану капитального ремонта, сообщили 11 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

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В домах, отобранных для ремонта, будут заменены внутридомовые инженерные сети, установят новые лифты, отремонтируют фасады и кровли.

Напомним, согласно данным регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» на программу капитального ремонта многоквартирных домов в субъекте РФ в период с 2014 по 2050 год запланировано направить более 10,3 млрд рублей. В 2021 году было отремонтировано 45 жилых домов.

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